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Агент Бальде: «Мы не знаем, вернётся ли Кейта в Россию»

25 Мая 2024 • 09:43 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 2.18 X 4.00 2 3.05
Через 5 ч. 55 мин.

Эдуард Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, выступающего сейчас за «Эспаньол» на правах аренды, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Мы не знаем, вернётся ли Кейта в Россию. Сейчас нет точного решения», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бальде провёл за «Эспаньол» 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает сенегальского футболиста в 1,5 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт уже сегодня, 25 мая, против «Оренбурга». Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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