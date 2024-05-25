Погребняк прокомментировал новый контракт Акинфеева с ЦСКА

«Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать», - передает слова Павла «РБ Спорт».