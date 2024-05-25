Погребняк прокомментировал новый контракт Акинфеева с ЦСКА

Экс-футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал продление сотрудничества между вратарем Игорем Акинфеевым и московским ЦСКА.
«Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать», - передает слова Павла «РБ Спорт».
Напомним, что 24 мая московский клуб объявил о новом соглашении с Акинфеевым до середины 2026 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 26 поединков, в восьми из которых отстоял на ноль.
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