Агент Помазуна рассказал о будущем вратаря

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Урала» Илья Помазуна, высказался относительно будущего своего клиента. В Екатеринбурге вратарь выступает на правах аренды, его полноценный контакт принадлежит столичному ЦСКА.
«У Ильи ещё на три года контракт с ЦСКА. Если в будущем не будет возможности вернуться в клуб, то будем искать другую команду. Когда у Помазуна закончится аренда, тогда сядем и будем обсуждать», - передает слова агента Metaratings.ru.
В текущем сезоне Помазун провел 33 поединка за «Урал». Вратарь в семи встречах сохранил свои владения на замке. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
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