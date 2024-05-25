Камоцци: «Думаю, «Краснодар» выиграет золото»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, сегодня, 25 мая, пройдут заключительные матчи сезона-2023/2024. На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка. Третий «Краснодар» отстаёт от «бело-голубых» на три балла.

«Я ставлю на «Краснодар», думаю, они выиграют золото. Они это точно заслужили. Но всё может быть», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матчи заключительного 30-го тура РПЛ начнутся в 16:30 по московскому времени. «Краснодар» с «Динамо» померятся силами между собой, а «Зенит» сыграет с «Ростовом».