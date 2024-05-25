В прессе появилась информация о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из московского «Спартака». Игрока хочет подписать белградская «Црвена Звезда».

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» не собирается отпускать ведущего защитника. В клубе считают Срджана одним из лидеров.

Бабич перебрался в московский коллектив летом прошлого года. За «Спартак» он провел 23 встречи, записав себе в актив три забитых мяча. Трудовое соглашение между защитником и «красно-белыми» рассчитано до 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.