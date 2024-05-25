Гаджиев: «В чемпионской гонке РПЛ поддерживаю всех»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих симпатиях в чемпионской гонке в РПЛ.

«Здесь ситуация достаточно сложная. Да, «Динамо» — это одно сообщество. Понятно, что я их поддерживаю и переживаю за них. В Петербурге работает Семак. С ним я знаком давно, ещё со времён молодёжной сборной России. В «Краснодаре» Мусаев и Галицкий, который очень многое сделал для футбола. Сложно говорить о болельщицких симпатиях. Поддерживаю всех. Пусть победит сильнейший», — сказал Гаджиев.

Матчи заключительного 30-го тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая, и начнутся они в 16:30 по московскому времени. «Краснодар» и «Динамо» сыграют между собой, а «Зенит» встретится с «Ростовом».