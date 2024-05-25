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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Химок»: «У нас есть все шансы войти в десятку РПЛ» эксклюзив

25 Мая 2024 • 09:25 Комментировать
Химки
...
Черноморец Нв
Через 2 ч. 34 мин.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от выхода клуба в РПЛ, а также порассуждал о перспективах команды в лиге сильнейших. 

- Подведите итоги выступления «Химок» в нынешнем сезоне.

- Хочу поздравить всех тех, кто в течение сезона поддерживал команду, – наших болельщиков. На встречу с командой пришло много наших юных болельщиков, чего раньше не было. Растет новое поколение, и я их тоже поздравляю с выходом в РПЛ. Хочу подчеркнуть важность работы тренерского штаба и Андрея Талалаева в особенности. Он вложил в этот результат весь свой профессионализм. Этот высокий результат работы каждого члена большой команды, каждого игрока, администраторов, сотрудников медицинского штаба. Конечно же, нашего инвестора, от поддержки которого зависит жизнь клуба и существование команды.

- Вам важно, какой футбол показывают «Химки»? Сергей Галицкий, например, хочет видеть в исполнении «Краснодара» атакующую, красивую игру. 

- Тот футбол, который ставит Талалаев, нравится болельщикам. Мы видим это по отзывам.

- Говоря о болельщиках, вы наверняка заинтересованы в приросте аудитории. Его могут обеспечить топ-игроки. Ждать ли громких приобретений летом от «Химок»?

- Мы пока не озвучиваем все наши планы, но такая работа ведется. Представление о каких-то кандидатах у нас есть. Только после завершения чемпионата будем детально говорить об этом.

- У вас на столе уже есть список с топ-футболистами, которые могли бы подойти клубу?

- Конечно. Летняя пауза короткая, и скоро мы все озвучим.

- Есть ли в этом списке те громкие фамилии, о которых пишут в СМИ?

- Пока контракты не подписаны, не могу этого сказать. Кроме того, список обновляется.

- Деньги на такие трансферы у «Химок» есть?

- Об увеличении бюджета правильно говорить в контексте нашего инвестиционного плана развития, который у нас подписан на пять лет. И мы двигаемся в рамках этого бюджета.

- Вы учитываете в нем деньги, которые выделит клубу РПЛ?

- Конечно. Для нас это важная часть бюджета.

- Президент махачкалинского «Динамо Гаджи Гаджиев сказал мне в интервью, что бюджет его клуба будет увеличен на 40%, в том числе и благодаря деньгам из РПЛ. Наверняка у вас цифры сопоставимы.

- Прежде, чем задуматься о приобретении новых футболистов, все цифры согласовываются с инвестором. И он уже определяют бюджет наших возможностей.

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- Определяться придется очень быстро, потому что времени почти нет. Когда ждать трансферных новостей?

- Чемпионат закончится, и до середины июня будем понимать ситуацию по новичкам.

- Есть сейчас понимание по игрокам, кто уйдет и кто останется?

- Есть. Но скажем об этом после окончания чемпионата. Предстоит еще главная игра.

- Планируете покупать еще одного вратаря?

- Спортивный департамент работает над этим. Поиски идут. Усиление на этой позиции «Химкам» требуется.   

- Андрей Талалаев сказал, что ждет шесть новичков. Это выполнимая задача?

- Почему нет?

- Насколько амбициозны будут «Химки» в РПЛ?

- Думаю, у нас есть все шансы войти в десятку. Встречи в рамках Кубка показали высокий потенциал команды.

- Может сложиться и так, что придется бороться за сохранение прописки в РПЛ. А это ведь большая нервотрепка. К такому развитию событий готовы?

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- Энергозатратны любые цели. В ФНЛ у нас тоже сплошные переживания. Без этого не интересно.

- В этом сезоне у вас были яркие победы, например, над «Краснодаром» в Кубке России. Это горит о том, что с лидерами РПЛ «Химки» могут успешно конкурировать?

- Конечно, у нас есть все возможности, чтобы показать интересную игру и побеждать. Победа над «Краснодаром», встреча с «Ростовом», об этом говорят.

- «Химки» вообще в Кубке не пропускали в основное время, только по пенальти вылетели.

- Да. Поэтому повторю, у «Химок» есть все, чтобы находиться в первой десятке в РПЛ.

- Кто для вас лучший игрок «Химок» в этом сезоне?

- Не хочу отмечать кого-то отдельно, потому что каждый игрок вложил силы в результат. На поле выходит команда, и победы достигаются только так.

- Писали, что «Торпедо» в следующем сезоне будет играть на «Арене Химки». Это добавит дополнительные проблемы?

- Естественно, мы всегда переживаем за качество газона, над этим работает большой коллектив специалистов. Поле у нас одно из лучших, и его качество хотелось бы сохранить, прежде всего, для «Химок».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Оленев

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