Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от выхода клуба в РПЛ, а также порассуждал о перспективах команды в лиге сильнейших.
- Подведите итоги выступления «Химок» в нынешнем сезоне.
- Хочу поздравить всех тех, кто в течение сезона поддерживал команду, – наших болельщиков. На встречу с командой пришло много наших юных болельщиков, чего раньше не было. Растет новое поколение, и я их тоже поздравляю с выходом в РПЛ. Хочу подчеркнуть важность работы тренерского штаба и Андрея Талалаева в особенности. Он вложил в этот результат весь свой профессионализм. Этот высокий результат работы каждого члена большой команды, каждого игрока, администраторов, сотрудников медицинского штаба. Конечно же, нашего инвестора, от поддержки которого зависит жизнь клуба и существование команды.
- Вам важно, какой футбол показывают «Химки»? Сергей Галицкий, например, хочет видеть в исполнении «Краснодара» атакующую, красивую игру.
- Тот футбол, который ставит Талалаев, нравится болельщикам. Мы видим это по отзывам.
- Говоря о болельщиках, вы наверняка заинтересованы в приросте аудитории. Его могут обеспечить топ-игроки. Ждать ли громких приобретений летом от «Химок»?
- Мы пока не озвучиваем все наши планы, но такая работа ведется. Представление о каких-то кандидатах у нас есть. Только после завершения чемпионата будем детально говорить об этом.
- У вас на столе уже есть список с топ-футболистами, которые могли бы подойти клубу?
- Конечно. Летняя пауза короткая, и скоро мы все озвучим.
- Есть ли в этом списке те громкие фамилии, о которых пишут в СМИ?
- Пока контракты не подписаны, не могу этого сказать. Кроме того, список обновляется.
- Деньги на такие трансферы у «Химок» есть?
- Об увеличении бюджета правильно говорить в контексте нашего инвестиционного плана развития, который у нас подписан на пять лет. И мы двигаемся в рамках этого бюджета.
- Вы учитываете в нем деньги, которые выделит клубу РПЛ?
- Конечно. Для нас это важная часть бюджета.
- Президент махачкалинского «Динамо Гаджи Гаджиев сказал мне в интервью, что бюджет его клуба будет увеличен на 40%, в том числе и благодаря деньгам из РПЛ. Наверняка у вас цифры сопоставимы.
- Прежде, чем задуматься о приобретении новых футболистов, все цифры согласовываются с инвестором. И он уже определяют бюджет наших возможностей.
- Определяться придется очень быстро, потому что времени почти нет. Когда ждать трансферных новостей?
- Чемпионат закончится, и до середины июня будем понимать ситуацию по новичкам.
- Есть сейчас понимание по игрокам, кто уйдет и кто останется?
- Есть. Но скажем об этом после окончания чемпионата. Предстоит еще главная игра.
- Планируете покупать еще одного вратаря?
- Спортивный департамент работает над этим. Поиски идут. Усиление на этой позиции «Химкам» требуется.
- Андрей Талалаев сказал, что ждет шесть новичков. Это выполнимая задача?
- Почему нет?
- Насколько амбициозны будут «Химки» в РПЛ?
- Думаю, у нас есть все шансы войти в десятку. Встречи в рамках Кубка показали высокий потенциал команды.
- Может сложиться и так, что придется бороться за сохранение прописки в РПЛ. А это ведь большая нервотрепка. К такому развитию событий готовы?
- Энергозатратны любые цели. В ФНЛ у нас тоже сплошные переживания. Без этого не интересно.
- В этом сезоне у вас были яркие победы, например, над «Краснодаром» в Кубке России. Это горит о том, что с лидерами РПЛ «Химки» могут успешно конкурировать?
- Конечно, у нас есть все возможности, чтобы показать интересную игру и побеждать. Победа над «Краснодаром», встреча с «Ростовом», об этом говорят.
- «Химки» вообще в Кубке не пропускали в основное время, только по пенальти вылетели.
- Да. Поэтому повторю, у «Химок» есть все, чтобы находиться в первой десятке в РПЛ.
- Кто для вас лучший игрок «Химок» в этом сезоне?
- Не хочу отмечать кого-то отдельно, потому что каждый игрок вложил силы в результат. На поле выходит команда, и победы достигаются только так.
- Писали, что «Торпедо» в следующем сезоне будет играть на «Арене Химки». Это добавит дополнительные проблемы?
- Естественно, мы всегда переживаем за качество газона, над этим работает большой коллектив специалистов. Поле у нас одно из лучших, и его качество хотелось бы сохранить, прежде всего, для «Химок».
Елена Григорьевская
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