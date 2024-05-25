Аленичев высказался о новом главном тренере «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».
«Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. После его отставки столичной командой руководит Владимир Слишкович. После 29 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 49 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.
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