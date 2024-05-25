Мор: «Краснодар» сыграет более раскрепощённо, чем «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Напомним, если динамовцы в предстоящей встрече смогут добиться хотя бы ничейного результата, то станут чемпионами России впервые с 1976 года.

По мнению Мора, «Краснодар» способен помешать успеху «бело-голубых», так как будет чувствовать себя более раскрепощённо.

«Динамовцы могут уступить «Краснодару», который в целом может сыграть более спокойно и раскрепощённо. На «Краснодар» нет такого давления со стороны болельщиков и руководства», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.