Аленичев: «Игроки «Динамо» должны отдать все силы - для них это самый важный матч в сезоне»

Экс-рулевой московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о центральном матче 30-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо».

«Не думаю, что Тюкавин будет главным героем. У «Динамо» есть другие квалифицированные футболисты. Все игроки «Динамо» должны отдать все силы - для них это самый важный матч в сезоне», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится на домашнем стадионе «быков». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «бело-голубые» лидируют в таблице РПЛ с 2-очковым отрывом.