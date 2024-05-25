Жирков ответил на вопрос, кто станет чемпионом России

Экс-защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков высказал мнение о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
«Кто будет сильнее, тот и победит. Чемпионства «Зенита» надоели? Не знаю, хорошо, что «Динамо» в гонке участвует, но в моём сердце также «Зенит». Мне тяжело сказать», - передает слова Жиркова «РБ Спорт».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами лидирует в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Тройку призеров замыкает «Краснодар», в активе которого 53 балла.
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