Жирков ответил на вопрос, кто станет чемпионом России

«Кто будет сильнее, тот и победит. Чемпионства «Зенита» надоели? Не знаю, хорошо, что «Динамо» в гонке участвует, но в моём сердце также «Зенит». Мне тяжело сказать», - передает слова Жиркова «РБ Спорт».