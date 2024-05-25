Аленичев предположил, что скажет Личка игрокам «Динамо» перед решающим матчем в Краснодаре

Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что скажет наставник столичного «Динамо» Марцел Личка своим подопечным перед поединком против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.
«Личка перед игрой скажет футболистам, чтобы они выкинули из головы все мысли о ничьей. Надеюсь, в Краснодаре «Динамо» сыграет так же рационально, как в Москве против «Зенита», - передает слова специалиста «Чемпионат».
По итогам 29 туров чемпионата России «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В случае победы над «быками» динамовцы гарантированно станут чемпионами страны.
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