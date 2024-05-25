«Краснодар» продаст защитника за 1,2 миллиона евро

Центральный защитник Хуниор Алонсо может покинуть «Краснодар» в ближайшее время. По информации журналистов Goal.com, 31-летний футболист близок к трансферу в бразильский клуб «Атлетико Минейро». Сумма потенциальной сделки оценивается в 1,2 миллиона евро.

Алонсо защищает цвета краснодарского коллектива с 2022 года. В общей сложности защитник принял участие в 34 поединках «быков», записав на свой счет три голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

Перед заключительным туром чемпионата России «Краснодар» с 53 баллами занимает третье место в турнирной таблице.