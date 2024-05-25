Семшов оценил шансы махачкалинского «Динамо» и «Химок» закрепиться в РПЛ

«Всё зависит от того, как команды усилятся. Мы понимаем, что в РПЛ совсем другие скорости, чем в Первой лиге. Если команды хорошо проведут селекцию, то они не затеряются в середине таблицы», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».