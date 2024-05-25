Семшов оценил шансы махачкалинского «Динамо» и «Химок» закрепиться в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о перспективах махачкалинского «Динамо» и подмосковных «Химок» в Премьер-лиге. Клубы напрямую пробились в элитный дивизион.
«Всё зависит от того, как команды усилятся. Мы понимаем, что в РПЛ совсем другие скорости, чем в Первой лиге. Если команды хорошо проведут селекцию, то они не затеряются в середине таблицы», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что из Премьер-лиги в низший дивизион вылетел один клуб – «Сочи». Второй неудачник станет известен по итогам заключительного тура.
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