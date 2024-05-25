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Григорян предложил тренера в «Барселону»

25 Мая 2024 • 07:52 Комментировать

Известный российский специалист Александр Григорян, поработавший в «Анжи», «Кубани» и других клубах, предложил тренера, который подойдет каталонской «Барселоне».

«Флик был бы великолепным вариантом. И менталитет победителя, и стилистика игры, философия Флика полностью подходят «Барселоне». Из всех кандидатов, мне больше всего ложится Флик», - рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне «Барселона» отправила в отставку с поста главного тренера команды Хави Эрнандеса. Испанский специалист руководил «сине-гранатовыми» с ноября 2021 года.

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