Ловчев назвал команду, которая может стать чемпионом РПЛ

«Хочу, чтобы Личка выиграл чемпионат. И это не отношение к какому‑то другому клубу. У Лички есть поступательное движение. Сложилось так, что «Динамо» может выиграть чемпионат», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».