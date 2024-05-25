Ловчев назвал команду, которая может стать чемпионом РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
«Хочу, чтобы Личка выиграл чемпионат. И это не отношение к какому‑то другому клубу. У Лички есть поступательное движение. Сложилось так, что «Динамо» может выиграть чемпионат», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами занимает первое место в турнирной таблице. В рамках 30-го тура подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с «Краснодаром». Игра пройдет 25 мая и начнется в 16:30 мск.
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