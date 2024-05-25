Суперматч «Краснодар» – «Динамо»: Кого Личка и Мусаев бросят в пекло рубиться за чемпионство

В почти что золотом матче уходящего сезона РПЛ сразятся «Краснодар» и московское «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы команд на этот матч.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Олусегун, Кастаньо, Черников, Са, Сперцян, Кади, Кордоба.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Нгамалё, Чавес, Лаксальт, Бителло, Фомин, Карраскаль, Тюкавин.

Дисквалификации по жёлтым карточкам отбыли защитник Хуниор Алонсо у «Краснодара» и полузащитник Даниил Фомин у «Динамо». Константин Тюкавин вроде готов сыграть после небольшой травмы.

«Динамо» достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать золотые медали РПЛ. «Краснодару» же для чемпионства нужна своя победа и потеря очков «Зенитом» против «Ростова».

Встреча «Краснодар» – «Динамо», как и семь остальных игр 30-го тура, стартует сегодня, 25 мая, в 16:30. Текстовая трансляция этого чрезвычайно важного матча пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов