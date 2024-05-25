Последняя гастроль Слишковича: Вероятный состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»

В 30-м туре чемпионата России московский «Спартаку» сыграет в гостях с «Оренбургом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы на этот матч.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Воробьёв, Томпсон.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Джикия, Чернов, Дуарте, Зобнин, Литвинов, Медина, Угальде, Соболев, Бонгонда.

Габриэль Флорентин отбыл дисквалификацию и имеет шанс вернуться в основной состав «Оренбурга». У «Спартака» травмированы Срджан Бабич, который летом может покинуть команду, и Даниил Зорин.

«Спартак» ведёт заочную борьбу за попадание в тройку с «Локомотивом», от которого отстаёт на одно очко. «Оренбург» опережает на один балл зону стыков, ему грозит попадание в переходные матчи.

Это последний матч для Владимира Слишковича у руля московского «Спартака» – по крайней мере до тех пор, пока ему не придётся подменять уже в новом сезоне Деяна Станковича.

Встреча «Оренбург» – «Спартак» начнётся сегодня, 25 мая, в 16:30 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией этого интригующего матча можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов