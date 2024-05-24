Титов назвал причину неудачного сезона «Спартака»

Московский «Спартак» заканчивает сезон РПЛ ниже первой тройки. Также клуб вылетел из Кубка России на стадии финала Пути регионов.

Егор Титов, бывший спартаковский футболист порассуждал о причинах неудачного сезона «красно-белых».

«Начали неплохо, но после главный тренер потерял нити управления командой. Пошли какие-то скандалы, какая-то неприязнь, что ли, с его стороны по отношению к отдельным игрокам. Помните истории с Джикией, Литвиновым, Соболевым?», - вспоминает Титов для Bobsoccer.

Напомним, что покинул Абаскаль «Спартак» лишь в середине апреля. После бразды правления в команде взял на себя Владимир Слишкович, бывший ассистент испанца. В итоге «Спартак» проиграл лишь один матч при боснийце.