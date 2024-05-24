Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов может перейти в махачкалинское «Динамо» эксклюзив

24 Мая 2024 • 22:42 Комментировать

Гамид Агаларов, нападающий грозненского «Ахмата» и лучший бомбардир позапрошлого сезона РПЛ может продолжить свою карьеру в махачкалинском «Динамо». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

23-летний форвард с лета 2022 года представляет грозненский «Ахмат», другой клуб с Северного Кавказа. Однако забивает в «Ахмате» нападающий куда меньше, чем ранее в «Уфе». В подходящем к концу сезоне у Агаларова всего лишь три гола в рамках 22 встреч во всех турнирах. В уфимском клубе Гамид оформил 19 голов в рамках сезона-2021/22.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ на неделе, клуб за оставшийся 34-й тур Мелбет-Первой лиги точно не опустится ниже второго места турнирной таблицы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Ахмат Гамид Агаларов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Роналду может перейти в европейский клуб «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
Спортивные новости
Крикунов: Результаты Казахстана на этом ЧМ – это хороший результат Экс-хоккеист «Динамо» Кузнецов: Нас вернут на ЧМ, когда победим на СВО Канарейкин назвал сборную, которой он симпатизирует на ЧМ Рыбин: Если бы сборная России была на ЧМ, то туда приезжали бы более серьезные канадские хоккеисты Экс-главный тренер сборной России назвал фаворитов чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.05.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.95 4.00 3.50
Видео
25.05.24 в 16:30
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.40 3.65 2.77
Видео
25.05.24 в 16:30
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.20 3.80 3.20
Видео
25.05.24 в 16:30
Рубин Рубин
Сочи Сочи
2.19 3.90 2.96
Видео
25.05.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2.53 3.80 2.53
Видео
25.05.24 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2.05 3.80 3.60
Видео
25.05.24 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
1.64 4.00 5.20
Видео
25.05.24 в 16:30
Зенит Зенит
Ростов Ростов
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
24 Мая
22:46 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал причину неудачного сезона «Спартака»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Агаларов может перейти в махачкалинское «Динамо» эксклюзив
22:29 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Перед игроками «Динамо» не стоит сверхзадача, им проще всех»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин – о «Пари НН»: «Мы сами не понимаем, что с нами происходит»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Мне «Балтика» нравилась ещё по осени» 1
21:33 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «У меня в памяти гол Станковича с центра поля»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мартинс: «Нам не удалось добиться того, чего мы хотели»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Мартинс ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
20:48 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «Для Спартака» важно завершить сезон на позитивной ноте»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин активно тренировался с основой за сутки до матча с «Краснодаром» фото
20:39 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «Я всегда стараюсь помогать «Спартаку»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал Мусаева нечемпионским тренером
20:31 · Россия. Премьер-лига
Три футболиста «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом» слухи
20:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Акинфеев — символ ЦСКА»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Глушенков сильнее Бителло»
Все новости
Рекомендуем