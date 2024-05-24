Гамид Агаларов, нападающий грозненского «Ахмата» и лучший бомбардир позапрошлого сезона РПЛ может продолжить свою карьеру в махачкалинском «Динамо». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

23-летний форвард с лета 2022 года представляет грозненский «Ахмат», другой клуб с Северного Кавказа. Однако забивает в «Ахмате» нападающий куда меньше, чем ранее в «Уфе». В подходящем к концу сезоне у Агаларова всего лишь три гола в рамках 22 встреч во всех турнирах. В уфимском клубе Гамид оформил 19 голов в рамках сезона-2021/22.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ на неделе, клуб за оставшийся 34-й тур Мелбет-Первой лиги точно не опустится ниже второго места турнирной таблицы.