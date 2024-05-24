Борис Игнатьев: «Перед игроками «Динамо» не стоит сверхзадача, им проще всех»

Борис Игнатьев, ветеран отечественного тренерского цеха высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Развязка её наступит в субботу, 25 мая, когда будет сыгран 30-й тур первенства.

«Больше шансы у «Динамо». У них нет сверхзадачи. Нужно лишь сыграть вничью, выполнить все на уровне дисциплины и простецких решений. Забыть в какой-то степени о чужих воротах и поставить цель — из каждого микроэпизода выходить победителем», - говорит Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что «Динамо» для исторической победы в чемпионате России необходимо набрать всего лишь один балл. «Краснодару» для победы в РПЛ – взять три очка над «Динамо» и уповать на потерю очков «Зенитом». А «Зениту» надо обыгрывать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо».