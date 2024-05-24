Трошечкин – о «Пари НН»: «Мы сами не понимаем, что с нами происходит»

Александр Трошечкин, хавебк нижегородского «Пари НН» перед матчем с «Крыльями Советов» в 30-м туре РПЛ высказался по поводу состояния своей команды. Напомним, что у нижегородцев восемь поражений из девяти последних матчей. Команда идёт на 14-м месте в таблице и имеет 29 очков.

«Мы сами не понимаем. Это всё вещи, которые мы понимаем, проговариваем, но ответа не находится. Может, через месяц, два, три или год можно будет оценивать наше нынешнее положение, но не сейчас», - говорит Трошечкин «Матч ТВ».

Футболист добавил, что если б он мог объяснить происходящее с клубом, команда бы так не играла.

Отметим, что по личным встречам «Пари НН» уступает «Балтике». В случае равенства очков, «Балтика» опустит нижегородцев на 15 место.

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