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«Спартак» не хочет отпускать Бабича эксклюзив

24 Мая 2024 • 21:46 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 2.15 X 4.00 2 3.10
Через 17 ч. 52 мин.

Столичный «Спартак» хочет сохранить в своём составе защитника Срджана Бабича.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист перейдет в «Црвену Звезду» в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», сербский клуб действительно обращался в «Спартак» по поводу Бабича, однако москвичи отказались продавать своего защитника. По нашей информации, «Спартак» постарается сохранить игрока в составе.

В футболке «Спартака» Бабич провел 23 матча и стал автором трех забитых мячей. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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