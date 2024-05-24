Бабич покинет «Спартак» вслед за Джикией — назван новый клуб серба

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sportal.

По информации источника, после чемпионата Европы – 2024 футболист перейдет в «Црвену Звезду». Отмечается, что переговоры между сторонами длились несколько месяцев, и сейчас они близки к завершению.

Напомним, 28-летний Бабич присоединился к «Спартаку» в августе прошлого года. За это время он принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Контракт Бабича со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в четыре миллиона евро.