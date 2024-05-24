Широков: «Мне «Балтика» нравилась ещё по осени»

Роман Широков, бывший российский полузащитник прокомментировал весенний подъём в игре калининградской «Балтики». Балтийцам в 30-м туре РПЛ, что состоится 25 мая, нужна только лишь победа над московским «Локомотивом» дома.

«Весной они более ярко стали выступать. Неплохая работа, но результата не дала. В целом «Балтика» очень симпатичная команда, ещё по осени их игра мне нравилась. Были проблемы с результативностью, весной чуть поправили положение», - рассуждает Широков для Metaratings.

На данный момент у «Балтики» 26 очков в турнирной таблице. Отставание от 14 места, которое занимает «Пари НН» - три балла. 29 очков также у воронежского «Факела».