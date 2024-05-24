Мартинс: «У меня в памяти гол Станковича с центра поля»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

— Я помню, как он играл за «Интер». Конечно, у меня в памяти его гол с центра поля. Мы познакомимся, всему свое время. Сейчас мы должны завершить сезон. Посмотрим, как будет дальше, — сказал Мартинс пресс-службе «красно-белых».

14 апреля руководство «Спартака» отправило в отставку Гильермо Абаскаля, назначив исполняющим обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича. Под его руководством клуб сейчас занимает пятое место в чемпионате России, набрав 49 очков.