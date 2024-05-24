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Нижегородская область сократит финансирование «Пари НН» в случае вылета из РПЛ эксклюзив

24 Мая 2024 • 21:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Пари НН
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Через 17 ч. 52 мин.

Нижегородская область значительно сократит финансирование футбольного клуба «Пари НН» в случае вылета коллектива в Мелбет-Первую лигу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что попрощаться с элитой российского футбола нижегородский клуб потенциально может 25 мая в 30-м туре РПЛ. «Пари НН» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов» из середины турнирной таблицы.

На данный момент у команды 29 очков и 14-е место таблицы, отрыв от калининградской «Балтики» с 15 места составляет три очка. В то же время и отставание от безопасного 12 места – всего один балл.

Возглавляет клуб сербский тренер Саша Илич, сменивший уволенного в апреле Сергея Юрана. В двух последних матчах РПЛ против «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6) «горожане» пропустили суммарно 12 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН

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