Нижегородская область значительно сократит финансирование футбольного клуба «Пари НН» в случае вылета коллектива в Мелбет-Первую лигу. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что попрощаться с элитой российского футбола нижегородский клуб потенциально может 25 мая в 30-м туре РПЛ. «Пари НН» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов» из середины турнирной таблицы.

На данный момент у команды 29 очков и 14-е место таблицы, отрыв от калининградской «Балтики» с 15 места составляет три очка. В то же время и отставание от безопасного 12 места – всего один балл.

Возглавляет клуб сербский тренер Саша Илич, сменивший уволенного в апреле Сергея Юрана. В двух последних матчах РПЛ против «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6) «горожане» пропустили суммарно 12 голов.