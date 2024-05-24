Игрок «Спартака» Мартинс: «Нам не удалось добиться того, чего мы хотели»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о результатах команды в текущем сезоне.

Футболист заявил, что ему сложно оценивать сезон, ведь у команды было много разных матчей.

— Нам не удалось добиться того, чего мы хотели. Пусть это будет мотивацией, чтобы в следующем сезоне быть еще более голодными до побед, — сказал Мартинс на YouTube-канале «красно-белых».

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 49 набранных очков.

В последнем туре сезона подопечные Владимира Слишковича будут гостить у «Оренбурга». Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.