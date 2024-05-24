Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Чемпионат получился уникальным. В верхней и в нижней частях таблицы всё до сих пор непонятно. «Балтика» до сих пор может попасть в стыки, а «Динамо» стать чемпионом. Думаю, все болельщики в восторге, потому что все привыкли, что «Зенит» за пять туров до конца становится чемпионом. Питерцы рано уверовали в свою победу, поэтому и потерял свои позиции. Но от «Динамо» тоже никто не ожидал серии из шести побед. Многие матчи выигрывали на зубах. Кто заслужил? Я не знаю. «Но больше шансов на победу всё-таки у «Динамо», —сказал Колыванов нашему корреспонденту.

Напомним, динамовцам для победы в РПЛ необходимо набрать хотя бы один балл в игре 30 тура против «Краснодара». Все решающие матчи последнего тура пройдут в субботу, 25 мая.