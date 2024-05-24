Мартинс ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«На чьей стороне мои симпатии? Только «Спартак». К сожалению, сейчас мы уже не претендуем на первое место. Пожелаем удачи всем командам», — сказал футболист клубной пресс-службе.

В текущей кампании 27-летний Мартинс появился на поле в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

По итогам 29 туров лидером в турнирной таблице чемпионата России является «Динамо», которое опережает «Зенит» и «Краснодар» на два и три очка соответственно. «Спартак» идет на пятой позиции и уже не сможет подняться выше четвертой строчки.