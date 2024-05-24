Мартинс: «Для Спартака» важно завершить сезон на позитивной ноте»

Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о мотивации команды в заключительном матче сезона.

— Три очка в любом случае важны. Это наш менталитет. Мы всегда ходим побеждать. Очень важно завершить сезон на позитивной ноте, — сказал Мартинс пресс-службе столичного клуба.

Хавбек добавил, что «Спартаку» не очень удобно играть на искусственном поле, но команда должна выложиться полностью, ведь газон будет для всех одинаковым.

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдет завтра, 25 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.