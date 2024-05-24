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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин активно тренировался с основой за сутки до матча с «Краснодаром» фото

24 Мая 2024 • 20:41 Комментировать

Лучший бомбардир московского «Динамо» и один из лучших игроков РПЛ Константин Тюкавин активно тренировался с основой своей команды перед, возможно, чемпионским матчем «бело-голубых».

Напомним, что в прошлой игре с «Крыльями Советов» Константин получил повреждение. Всю неделю его состояние вызывало повышенный интерес, однако, судя по всему, игрок подойдёт к завтрашней игре в полной боевой готовности. Об этом, к слову, уже сообщалось в минувший четверг. Теперь форма Тюкавина – на фотографиях пресс-службы «Динамо».

Для победы в чемпионате России «Динамо» достаточно набрать в Краснодаре в матче против одноимённого клуба хотя бы одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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