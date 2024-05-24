Лучший бомбардир московского «Динамо» и один из лучших игроков РПЛ Константин Тюкавин активно тренировался с основой своей команды перед, возможно, чемпионским матчем «бело-голубых».

Напомним, что в прошлой игре с «Крыльями Советов» Константин получил повреждение. Всю неделю его состояние вызывало повышенный интерес, однако, судя по всему, игрок подойдёт к завтрашней игре в полной боевой готовности. Об этом, к слову, уже сообщалось в минувший четверг. Теперь форма Тюкавина – на фотографиях пресс-службы «Динамо».

Для победы в чемпионате России «Динамо» достаточно набрать в Краснодаре в матче против одноимённого клуба хотя бы одно очко.