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Мартинс: «Я всегда стараюсь помогать «Спартаку»

24 Мая 2024 • 20:39 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Рубин

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о своей игре в матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином».

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1. Мартинс провел на поле все 90 минут, отметился одним забитым мячом и оформил один ассист.

— Я всегда стараюсь помогать команде. С «Рубином» действительно получился отличный матч для меня: я забил гол и сделал голевую передачу, но нужно продолжать в том же духе, — заявил Мартинс пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

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