Червиченко назвал Мусаева нечемпионским тренером

Андрей Червиченко, бывший топ-менеджер московского «Спартака» практически не верит в то, что Мурад Мусаев может привести «Краснодар» к золотым медалям РПЛ.

«Если всё-таки «Краснодар» станет чемпионом, можно ли Мурада Мусаева назвать лучшим? А что героического он сделал? Думаю, он нечемпионский тренер. С такой игрой, которую показывает «Краснодар»...», - размышляет Червиченко для Legalbet.

Мусаев возглавил «Краснодар» в середине марта, сменив Владимира Ивича.

Напомним, что для победы в чемпионате России «Краснодару» в субботу, 25 мая необходимо точно обыграть «Динамо» дома, а также надеяться на осечку «Зенита» дома в мачте с «Ростовом».