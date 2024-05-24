Стало известно, кто из игроков московского «Спартака» пропустит предстоящий поединок против «Оренбурга».

Как утверждает «Чемпионат», на выездной матч с «красно-белыми» не поохали вратарь Александр Селихов, защитник Алексис Дуарте и хавбек Виктор Мозес.

Игра 30-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Спартак» пройдет в субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в рамках первого круга РПЛ «Спартак» одолел на своем поле «Оренбург» со счетом 3:2.