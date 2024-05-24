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Сёмин: «Акинфеев — символ ЦСКА»

24 Мая 2024 • 20:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
1 2.10 X 3.85 2 3.30
Через 19 ч. 49 мин.

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о новом контракте вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА.

Ранее стало известно, что 38-летний футболист подписал новый трудовой договор с «армейцами» до 2026 года.

«Замечательно, что с ним продлили контракт, все правильно. Игорь – лучший вратарь нашей страны. Это символ ЦСКА», — цитирует Сёмина Metaratings.

Специалист отметил, что Акинфеев не занимает чье-то место, он заслуженно играет в стартовом составе.

В текущем сезоне голкипер сыграл в 26 матчах во всех турнирах, пропустил 34 мяча и восемь раз оставил свои ворота на замке.

После 29 туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в копилке 45 очков.

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