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Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели рубрика

24 Мая 2024 • 20:19 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, в какой европейский клуб может перейти Криштиану Роналду, почему «Реал» не сможет представить Килиана Мбаппе в начале июня, и как Лионель Месси хотел украсть деньги УЕФА. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду вновь будет играть в Европе

На днях в прессу просочилась информация, которая выглядит слегка (а может и не слегка) безумной. Якобы Криштиану Роналду ближайшим летом может вернуться в Европу. Звёздного португальца связывают с леверкузенским «Байером». Идея следующая – «фармацевты» выдали отличный сезон, впервые стали чемпионами Германии и пробились в Лигу чемпионов. «Байеру» теперь нужно расширение состава и добавление в него не только класса, но и опыта. Роналду этот самый опыт способен обеспечить, тем более Лига чемпионов может серьёзно мотивировать форварда. Писали, что видеть Криштиану в команде хочет лично главный тренер леверкузенской команды – Хаби Алонсо. В своё время он был одноклубником Роналду в «Реале».

Тен Хага уволят даже с кубком Англии

«Манчестер Юнайтед» готовится к финалу Кубка Англии против «Манчестер Сити». «Красным дьяволам» важно завоевать не только трофей, но и билет в еврокубки, ведь в Премьер-лиге они заняли только восьмое место. Но слухи говорят о том, что Эрик тен Хаг будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» даже в случае успеха в Кубке Англии. Решение якобы уже было принято боссами клуба. Они проанализировали сезон и поняли, что с нидерландцем нужно прощаться.

В то же время отмечается, что на радаре «красных дьяволов» находятся пять тренеров. Шорт-лист выглядит так: Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Франк.

Презентация Мбаппе в «Реале» срывается

Недавно Килиан Мбаппе сделал объявление и сообщил, что решил не продлевать контракт с «ПСЖ». Не нужно быть футбольным экспертом, чтобы понимать – следующим клубом Мбаппе будет «Реал». Официальное объявление об этом переходе ожидается уже в июне. В прессе появились сообщения о том, что «сливочные» планировали провести презентацию Килиана на «Сантьяго Бернабеу» вскоре после финального матча Лиги чемпионов. Но планы срываются. Причина – позиция главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Специалист не готов отпускать звёздного футболиста в Мадрид в разгар подготовки к чемпионату Европы. Дешам хочет, чтобы Мбаппе был сосредоточен на турнире, а все остальные вопросы решил позже.

Гвардиола не уверен в будущем

Хосеп Гвардиола планирует отработать действующий контракт с «Манчестер Сити», который рассчитан до середины 2025 года. Но что будет дальше? Поговаривают, что английский клуб хочет договориться с испанским тренером о новом трудовом соглашении, по которому Гвардиола проведёт у руля «горожан» суммарно более десяти лет (он начал работу летом 2016-го). Однако слухи говорят о неуверенности со стороны Гвардиолы. Испанец якобы не исключает варианта, при котором по завершении следующего сезона он уйдёт из «Манчестер Сити» и сделает паузу в тренерской карьере.

Месси хотел украсть деньги УЕФА

На неделе в прессу просочилась переписка с участием нескольких известных людей из мира футбола. Общение якобы датировано периодом, когда мировой футбол был на паузе из-за пандемии коронавируса. Так, Херард Пике писал тогдашнему президенту Королевской испанской федерации футбола Луису Рубиалесу. Пике передавал, что Лионель Месси обеспокоен ситуацией с потерей денег. Как известно, клубы в период пандемии договаривались с футболистами о сокращении зарплат. Рубиалес позже связывался с президентом УЕФА Александером Чеферином.

В итоге стороны пытались придумать, как перенаправить деньги УЕФА на помощь некоторым футболистам, включая Месси. В переписке с Чеферином Рубиалес подчёркивал, что Месси и Пике переживают по поводу того, чтобы информация об этих финансовых планах не утекла в СМИ.

Слухи собирал Александр Тихий.

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