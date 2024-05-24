Широков: «Глушенков сильнее Бителло»

Роман Широков, бывший российский полузащитник порассуждал о двух игроках атаки полузащиты московских «Динамо» и «Локомотива», а именно о Бителло и Максиме Глушенкове.

«Я вот считаю, что есть у нас качественные российские игроки. Был Захарян, например, но «Динамо» его продало. Чем условный Пиняев или Глушенков уступают Бителло? Я вот, например, считаю, что наш Глушенков сильнее намного, они как раз почти одной позиции», - говорит Широков для Metaratings.

Бителло пришёл в «Динамо» в летнее трансферное окно в 2023 году и смог сыграть за «бело-голубых» в 29 матчах, отличиться 10 голами и двумя голевыми передачами во всех турнирах.

Глушенков – лучший ассистент первенства, в его активе только в матчах РПЛ 17 ассистов, ещё три – в Кубке России.