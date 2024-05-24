Медина: «Абаскаль — крутой тренер»

Игрок московского «Спартака» Хесус Медина высказался о бывшем наставнике команды Гильермо Абаскале.

«Он крутой тренер. Мы очень здорово начали этот сезон, выиграли пять матчей подряд. Гильермо — классный человек. Мне сложно сказать, почему все повалилось», — цитирует Медину «Чемпионат».

Полузащитник заявил, что футболисты не снижали к себе требований, просто команда начала проигрывать и не получалось исправить ситуацию.

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. В середине апреля вместо испанца «красно-белых» принял Владимир Слишкович.

Сейчас «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, имея в своей копилке 49 очков после 29 туров.