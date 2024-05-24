Полузащитник Роман Емельянов не вернётся в «Урал» летом после истечения срока аренды в ярославском «Шиннике». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Емельянов перебрался в «Шинник» осенью 2022 года. С тех пор полузащитник провёл за команду 35 матчей. Голов футболист не забивал.

Роману Емельянову 32 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают опытного футболиста в 275 тысяч евро.

Отметим, что за тур до финиша первенства Мелбет-Первой лиги «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице. Ярославская команда уже не имеет шансов подняться в зону стыковых игр.