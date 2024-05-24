Обухов: «У Джикии была замечательная карьера в «Спартаке»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игроке, которому предстоит покинуть московский «Спартак» по окончании сезона. Это защитник Георгий Джикия, отдавший столичному клубу семь последних лет карьеры.

«Жаль, Георгий провел семь прекрасных лет в клубе. Стыдиться ему нечего, он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, карьера была замечательна. Этим временем он может лишь гордиться», - говорит Обухов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Георгий присоединился к «Спартаку» в начале 2017 года, перейдя из пермского «Амкара». В Перми Джикия раскрылся под руководством Гаджи Гаджиева.