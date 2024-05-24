Вера: «Матч со «Спартаком» для нас будет финалом»

Лукас Вера, игрок атаки «Оренбурга» высказался о субботнем матче против московского «Спартака». Южноуральцы примут «красно-белых» дома.

«Для нас матч со «Спартаком» как финал. Один шанс выиграть и остаться напрямую в лиге, играем мы при своих болельщиках. Мы знаем, как обыгрывать «Спартак», но это было в прошлом сезоне», - говорит Вера для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас «Оренбург» даже не в зоне стыковых матчей. У уральцев в активе 12 место и 30 очков. Но при определённых раскладах клуб может попасть в стыковые матчи, усложнив себе концовку сезона. Отрыв от опасной зоны – всего лишь один балл.