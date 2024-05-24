Медина рассказал, обсуждают ли в «Спартаке» ситуацию Промеса

Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием об отсутствии нападающего команды Квинси Промеса.

«Да, у Квинси есть проблемы. Мы все про это знаем, но внутри команды это не обсуждается. Наша задача ― двигаться вперед как команда», — приводит слова Медины «Чемпионат».

32-летний нидерландский футболист продолжает находиться в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину, где приговорен к 7,5 голам колонии.

В осенней части сезона Промес принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.