Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
- Какому богу надо молиться игрокам «Динамо», чтобы завтра забрать заветный титул?
- На бога надейся, а сам не плошай. Не надо никому молиться. Надо просто побеждать.
- Неважно, в каком стиле команда возьмёт титул?
- Нужен просто результат. Как он будет добыт – вообще неинтересно. 30 процентов владения мячом и счет 0:0 устроит.
- У кого больше шансов на победу в РПЛ?
- У «Динамо» больше шансов на первое место, все в руках команды. Надо надеяться только на себя.
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