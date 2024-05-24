Форвард «Оренбурга» не понял, зачем «Спартак» назначил Станковича

Владимир Обухов, форвард «Оренбурга» высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. Серб возглавит «красно-белых» грядущим летом перед новым сезоном.

«Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично. Но это мнение со стороны футболиста, руководству виднее», - говорит Обухов для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент, но до конца сезона возглавляет «Спартак» Владимир Слишкович. С середины апреля при боснийце «Спартак» проиграл лишь раз – «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России. После сезона Слишкович войдёт в тренерский штаб Станковича.