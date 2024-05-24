Павлюченко назвал главный секрет успеха в профессиональном спорте

Роман Павлюченко, бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» порассуждал о главном секрете успеха в профессиональном спорте.

«Всегда говорю: если хочешь стать великим спортсменом, футболистом, хоккеистом, боксером, да любым, — нужно очень много тренироваться. В свои первые шаги в спорте я занимался по несколько раз в день», - говорит Роман «Газете.Ру».

Напомним, что Роман повесил бутсы на гвоздь в 2022 году. Последним его клубом стало «Знамя» из Ногинска. В профессиональной карьере Павлюченко дважды брал Кубок России и становился бронзовым призёром Евро-2008.