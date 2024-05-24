Тарханов высказался в борьбе за титул чемпиона России

Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

- Кто в итоге возьмёт РПЛ?

- Даже не могу сказать. Думаю, свой матч «Зенит» выиграет у «Ростова».

- А как закончится игра «Краснодара» и «Динамо»?

- У «быков» шансов побольше. Все-таки они дома играют, стадион будет битком забит.

- Каким богам молиться «Динамо», чтобы наконец-то забрать трофей?

- Можно рассчитывать только на себя. Личные симпатии? У меня их нет.

Матчи заключительного тура Российской премьер-лиги пройдут в субботу, 25 мая.

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