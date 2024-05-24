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Павлюченко ответил, за счёт чего собирается одержать победу в шоу «Титаны»

24 Мая 2024 • 18:47 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о том, за счёт чего он планирует выиграть в проекте «Титаны».

«Наверное, за счет характера, сильного духа. Тот, кто сможет перетерпеть то или иное испытание, возможно, и выиграет. Хотя, думаю, что и везение играет свою роль», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ру».

Ранее экс-игрок признался, что не спрашивал о деньгах, а сразу принял предложение об участии.

Показ шоу на телеканале ТНТ стартует 26 мая в 21:00 по московскому времени. В проекте примут участие 99 человек из мира спорта и шоу-бизнеса. Победитель заберет себе десять миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко
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