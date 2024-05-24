Павлюченко рассказал, почему стал реже ездить в родной посёлок

Роман Павлюченко – уроженец Краснодарского края, автор дубля в ворота сборной Англии в 2007 году родился в посёлке Мостовской. Роман рассказал, почему в последнее время стал реже ездить в родной край.

«Не так часто бываю на родине. Родители, и родители жены живут в самом Краснодаре. Сейчас, проблемно добираться, самолёты туда не летают, на поезде ехать сутки», - делится Роман с «Газетой.Ру».

Павлюченко вспомнил, что раньше он гораздо чаще приезжал в Краснодар, когда не было проблем с транспортом.

Напомним, что свою профессиональную карьеру футболиста Роман завершил в 2022 году в ногинском клубе «Знамя».