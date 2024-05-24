Гладилин: «Слишкович все свои задачи выполнил, к нему претензий нет»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне.

«Неудовлетворительно, прежде всего — из-за работы Абаскаля. А вот Слишкович все свои задачи выполнил, к нему претензий никаких», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт считает, что если бы Слишкович раньше принял «Спартак», то клуб мог бы бороться за призовые места в РПЛ.

За один тур до конца сезона «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-белых» 49 очков.

В 30-м туре «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.